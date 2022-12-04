Армия Беларуси может повернуть оружие против ставленников Кремля.

В случае отстранения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его замены на секретаря Совбеза страны Александра Вольфовича, белорусские военные не будут воевать против Украины.

Как отметил в эфире "Эспрессо" российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский, армия Беларуси, вероятно, повернет оружие против ставленников Кремля.

По его словам, несмотря на понимание того, что Лукашенко является диктатором и преступником, белорусы его ценили за борьбу с Путиным и хотя бы формальные признаки независимости страны.

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"Замена Лукашенко на этого Вольфовича будет сразу означать, что никакой независимости не осталось. Белорусская армия, скорее всего, повернет оружие уже против ставленников Кремля, тем более, что есть и такой триггер, как довольно активный белорусский корпус, который борется в Украине. Очередное преступление Путина, как и все его ходы в течение последнего месяца, лишь усугубляет его ситуацию", – отметил Пионтковский.

Угроза из Беларуси: что известно

В субботу, 3 декабря 2022 года, Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что белорусские военные участвуют в военной подготовке российских "мобиков" на полигонах в Беларуси. Публично об этом было объявлено впервые.

1 декабря представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что сейчас на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале, не фиксируется. Хоть угроза применения группировки "Союзного государства" сохраняется, однако у России для этого недостаточно вооружения.

Ранее представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Так страна-агрессор пытается напугать украинцев.

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