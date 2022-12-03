Лукашенко заявил, что белорусские военные готовят "мобиков" из РФ / getty images

Белорусские военные участвуют в военной подготовке российских "мобиков" на полигонах в Беларуси.

Как сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", об этом сегодня во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил Лукашенко. И это первое публичное заявление по этому поводу.

"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевое слаживание подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и русских готовят", - заявил белорусский диктатор.

Наблюдатели проекта отмечают, что это можно интерпретировать как признание факта участия белорусских военных инструкторов в подготовке российских "мобиков" на полигонах в РБ. Публично об этом было объявлено впервые.

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Пассивная агрессия Беларуси в отношении Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию республики в пользование русской армии. Именно оттуда российские танки прорывали украинскую границу 24 февраля.

Из Беларуси летят российские ракеты.

По мнению западных аналитиков пока Беларусь занимается отвлечением украинских сил от сосредоточения на горячих участках фронта. Однако ВСУ готовятся в случае вторжения белорусской армии.

Режим Лукашенко также помогает оккупантам ремонтировать разбитую техникуперебрасывать технику в Украине подобное.

Минск среди всего действует против Украины и на международном уровне. 13 сентября режим Лукашенко не поддержал осуждение попытки Путина аннексировать украинские регионы. 

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