Замкомандира 3 ОШБр объяснил, чем может грозить переведение военных любых специальностей в пехоту.

История с переводом специалистов различных военных специальностей в пехоту является попыткой потушить огромное пламя с помощью обычной чашки, считает заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин.

"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы специалисты перестали быть специалистами и [бились] в пехоте. Тогда некому будет эту пехоту обеспечивать, защищать, и в ней теряется смысл", - подчеркнул он в Telegram.

Жорин также подчеркнул, что такое решение не исправит проблему с нехваткой пехотинцев. Однако оно же ухудшит положение Украины в будущем. Именно поэтому, по его словам, действовать быстро и легко сейчас невозможно — необходимо системно вводить изменения в армии, предусматривающие, в частности, возвращение доверия к ВСУ, работу с гражданским населением и переформатированием учебных центров.

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"Чтобы люди перестали бояться армии", - заявил Жорин.

Кроме того, он отмечает, что некоторые отдельные подразделения нужно перестать делать "любимцами", передавая им все возможное вооружение, не оставляя ничего другим воинским частям.

Другие заявления Жорина - последние новости

Ранее УНИАН сообщал про реакцию Жорина на решение Германии готовиться к войне. По его словам, это уже можно назвать большим успехом, хотя сам "уровень готовности" и состояние общества западных стран "довольно печальные".

Кроме того, Жорин допустил то, что "перемирие" с Россией может быть достигнуто. Но в то же время важно осознавать, в каком состоянии Украина до него "дойдет". При этом, он вновь напомнил о необходимости системных изменений в украинском войске.

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