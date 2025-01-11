Заместитель командира бригады заявил, что осознание ситуации и реальных планов России - это уже большой успех.

Подготовка к войне в европейских странах - это максимальная помощь Украине, потому что это пока единственный вариант не пустить Россию дальше. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин, комментируя новость о том, что в Германии решили создать дивизию территориальной обороны на случай войны.

"На самом деле, осознание ситуации и реальных планов России - это уже большой успех. Но уровень готовности к войне, состояние общества внутри западных государств довольно печальные. Спустя годы навязывания гипертрофированной толерантности, демилитаризации, большинство населения там даже морально не готово к какому-либо сопротивлению. А характер в этом случае – главное", - отметил боец

По его словам, в связи с этим для Европы в первую очередь важно консолидировать усилия по помощи украинцам в войне.

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"Также обязательно адаптировать войска под современные реалии и работать с мобилизационным состоянием своего населения. Уверен, что эти варианты более надежнее, чем, например, надежды на НАТО", - добавил Жорин.

Напомним, как писал УНИАН, в Германии заявили о создании дивизии территориальной обороны, которая "будет состоять из резервистов и действующих военных и подчиняться единому командованию". Сообщалось, что данная структура будет создана по указанию министра обороны Бориса Писториуса, который настаивал на усилении оборонительных возможностей страны из-за новых угроз.

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