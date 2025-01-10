По мнению заместителя командира 3 ОШБр, важно, в каком состоянии Украина до него "дойдет".

Не столь важно, будет ли "перемирие", то есть пауза в развязанной Россией войне против Украины, и когда оно будет. Важно, в каком состоянии Украина до него "дойдет" - где будет проходить линия боевого столкновения. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин.

В связи с этим, по его словам, нельзя откладывать системные изменения в украинском войске, потому что неизвестно, "куда Россия успеет дойти за это время".

"Учитывая все проблемы в управлении войсками, мы все это время вытащили исключительно на плечах пехотинца. Который своей храбростью и победой перекрывал ошибки старшего командования. Потому как-то ехало. Но на сегодняшний день пехотинец очень устал, мягко говоря. Бригады без обычных ротаций, без отдыха. Поэтому выезжать на характере пехотинца уже не получится", - отметил Жорин.

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Возможно ли перемирие между Украиной и Россией - что сообщалось

Напомним, научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк высказывал мнение, что соглашение о перемирии между Украиной и Россией может появиться к Пасхе:

"Я думаю, американская сторона определенно рассмотрит какое-то соглашение к Пасхе… Все сводится к тому, чем Путин готов пожертвовать, особенно в таких регионах, как Курская область, а также, к сожалению, от того, насколько многим готов пожертвовать президент Зеленский".

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