В нынешней ситуации перемирие Украине не выгодно, заявил Андрей Билецкий.

Перемирие в войне сейчас не выгодно Украине, ведь Россия может использовать перерыв для подготовки к следующему нападению, считает командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале PRESSING.

Говоря о многочисленных прогнозах относительно наступления перемирия с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа, он отметил, что на самом деле никто не знает его стратегии.

По словам Билецкого, выгодно ли Украине перемирие, "зависит от того, в какой точке мы находимся". Если учитывать нынешнюю ситуацию, то оно не выгодно, отметил он.

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"Россия будет оставаться монолитным авторитарным режимом, у нас будет безусловный серьезный внутренний раздрай, непростая экономическая ситуация. И в этом надо будет иметь жесткую политическую волю, чтобы проводить военные реформы", - пояснил военный.

Он отметил, если дать России время на перерыв, то "мы имеем шансы, что следующий раунд для нас будет значительно хуже, чем этот".

"Если мы проводим модернизацию армии и так далее, шансы выйти на значительно больший достойный, чем сейчас, мир есть. И выйти нации не в депрессии, не с ощущением, что мы проиграли", - добавил Билецкий.

Другие заявления Андрея Билецкого

Ранее УНИАН сообщал, что без масштабных позитивных изменений мы просто исчезнем с карты мира. Такое мнение высказал комбриг. По его словам, в 2025 году Украине нужны реальные реформы, в частности в армии, военно-промышленном комплексе, экономике и энергетике.

Также командир Третьей отдельной штурмовой бригады рассказал, что он "абсолютно" не верил в возможность деблокады Мариуполя. Ведь, по его словам, с военной точки зрения деблокада Мариуполя была невозможной без развала фронта.

Кроме того, Билецкий рассказывал, что украинские военные были готовы к нападению РФ. Однако он думал, что оно начнется весной, когда будет "более адекватная погода". Комбриг сказал, что к войне готовили не только военнослужащих, но и гражданское население.

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