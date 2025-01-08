По словам военного, в 2025 году Украине нужны реальные реформы.

Без масштабных "позитивных" изменений в 2025 году Украина может просто исчезнуть с карты мира. Такое мнение в своей колонке для УП высказал командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.

По его словам, в 2025 году Украине нужны реальные реформы - в частности, в армии, военно-промышленном комплексе, экономике и энергетике.

"Моя работа и сфера ответственности сейчас - не дать врагу захватить ни метра Харьковщины на конкретном участке фронта. Поэтому как военный я не могу говорить об энергетике или экономике, но в своей сфере я вижу острую необходимость в давно назревших и очевидных решениях", - говорит военный.

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В частности, он перечислил шаги, которые уже оттестировала на себе Третья штурмовая бригада:

Рекрутинг. Искать людей в соответствии с потребностями и функционалом - реально работающая схема и назревшая необходимость;

Качественный и радикально профессиональный уровень боевой подготовки новых людей в армии и регулярная переподготовка рядовых;

Создание качественного сержантского корпуса, построенного по западному образцу. Профессиональная подготовка и обучение сержантов - сегодня жизненно важная для армии потребность, потому что сержанты - ее хребет;

Радикальное изменение штабной культуры. Нынешнюю можно охарактеризовать как ужасную. Работа в штабах требует высокого уровня интеллекта и мотивации;

Полный запрет на "раскручивание" войск. Командиры должны воевать собственными подразделениями, а не нарезкой из кусков других;

Мы наконец должны перейти к большим оперативным и тактическим структурам - дивизиям и корпусам. Это исключит предварительно упомянутое "размывание" и повысит эффективность боевого взаимодействия как на конкретных участках фронта, так и на всей его протяженности;

Массированное внедрение наземных роботизированных комплексов и штатных структур под них. Расширение благодаря этому ударных и наблюдательных возможностей боевых подразделений;

Наработка тактики (прежде всего в обороне) воздушных и наземных беспилотных систем - в частности, создание стационарных постов БПЛС с постоянной привязкой к позициям. Находясь во второй линии за передовыми подразделениями, они смогут максимально эффективно сдерживать противника на своих участках фронта и наносить ему максимальные потери;

Максимальное снижение налогообложения производства ВПК и разрешение на экспорт. Частный бизнес дает фору государственным мастодонтам и изготавливает наиболее успешные образцы продукции оборонной сферы.

По словам Билецкого, эти модели преобразований внутри армии успешно опробованы в Третьей штурмовой бригаде, которой удалось в течение 2024-го нарастить как штатные структуры, так и необходимое количество специалистов.

"Мы выросли не только в абсолютных цифрах, но и заложили фундаментальные внутренние новации. Наш успех - не магия, а следствие конкретных действий, выполненных вопреки многим обстоятельствам и препятствиям", - резюмировал военный.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, демобилизация военных в Украине сейчас маловероятна. Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, больше внимания сейчас обращается на вопрос ротации подразделений, которые находятся на первой линии.

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