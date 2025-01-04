Белецкий поделился, что из некоторых подготовленных к войне гражданских были сформированы подразделения.

Украинские военные были готовы к тому, что РФ нападет на нашу страну. Еще до начала полномасштабного вторжения России проводилась подготовка населения нашей страны.

Об этом заявил командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий в интервью для проекта "Мосейчук+".

"Я думал, что начнется весной. Будет более адекватная погода. Под конец февраля не очень рационально. Март-апрель - это уже "раскис". На что-то они рассчитывали по-своему. На три дня рассчитывали", - сказал он.

Видео дня

Белецкий отметил, что к войне подготавливали не только военнослужащих, но и гражданское население. В связи с этим была создана общеукраинская кампания "Не паникуй! Готовься!".

"Этой кампанией мы готовили население. Были два типа подготовки: военная для тех, кто хотел, и была гражданская подготовка, как действовать в чрезвычайных ситуациях: медицина и тому подобные вещи во время войны. Соответственно, мы собирали людей. Этих людей мы собирали массово - за одну неделю по всей Украине подготовку проходили тысяча человек", - объяснил он.

Командир 3-й ОШБр поделился, что из части подготовленных людей появился "Кракен", а также подразделения в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях.

"Мы брали людей, потому что понимали, что брать будут всех и надо дать людям хотя бы что-то. Костяком были, в большинстве бывшие "азовцы" и молодежная организация "Центурия". После войны это вообще будет отдельная тема. До войны "Центурия" насчитывала около 1100 человек. Из них 1040 пошли служить. На данную минуту среди них - семеро являются Героями Украины", - добавил он.

Белецкий во время интервью вспомнил, как 24 февраля 2022 года спустя 30 минут после того, как он узнал о начале полномасштабного вторжения РФ, отправил свою семью в Житомир. По его словам, через 50 минут он прибыл в запасной командный пункт, где были собраны офицеры.

"Мы были собраны абсолютно, все прошло так, как планировали. Мы собрали 2 тысячи человек уже за три недели. И это при том, что мы не трогали регионы. Тогда атака была по всем направлениям и я считал, что будет преступно забирать людей из Харькова, Сум, Полтавы или, тем более, Луганска. Соответственно, мы собрались очень быстро, роли были распределены, штаб был нарисован. Безусловно, сначала это была "милицейская армия", в стиле отца Махно. У половины людей не было боевого опыта, вооружение - только легкое стрелковое. И эта группа людей приняла участие во всех боях и на Левобережье частично, но, в большинстве, на Правобережье. То есть, Горенка, Мощун, ключевые точки, где должен был состояться российский прорыв. Люди не умели, боялись - бывало всякое. Однажды я выезжал на Мощун для того, чтобы заводить людей", - рассказал командир 3-й ОШБр.

Война в Украине - последние новости

Ранее командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий рассказал, что Украина в 2014 году сдала России полуостров Крым, имея возможности для сопротивления. Он заявил, что большинство воинских частей были готовы в первые дни аннексии выполнять приказ и оборонять Крым.

Кроме того, в Центре национального сопротивления поделились, сколько украинцев из ВОТ вступили в армию РФ за 2024 год. Отмечается, что украинцы с временно оккупированных территорий присоединяются к армии РФ из-за ряда факторов.

Вас также могут заинтересовать новости: