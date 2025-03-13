Офицер прокомментировал последствия приостановления американской помощи.

Россияне не останавливают штурмовых действий, несмотря на переговоры о перемирии. В то же время, и оккупанты, и Силы обороны Украины истощились за более чем три года войны. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Очевидно, что всем сторонам не помешал бы какой-то перерыв - и нам, и врагу он тоже нужен. Но как он будет использован и реализован этот перерыв на поле боя - сложно представить", - сказал офицер.

По его словам, хоть разговоры о перемирии теперь ведутся официально на самых высоких уровнях, военным трудно понять технические детали прекращения огня.

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"Контроль за этим (прекращением огня - УНИАН) - как он будет происходить? Очень много вопросов к тому, как это будет воплощаться в жизнь", - заявил Жорин.

В то же время, офицер прокомментировал последствия приостановления американской помощи. Он утверждает, что если ограничение разведданными было, то оно было частичным. Защитник добавил:

"Если мы говорим о поставках техники, вооружения, то сегодня на фронте чрезвычайно важным является не сама техника. Предоставление технологий является более важным, чем какой-то танк, который все меньше принимает прямое участие в боевых действиях".

Перемирие в Украине - мнение военных

Россияне могут не остановиться на фронте под давлением переговоров. Но их могут остановить Силы обороны Украины. Такое мнение высказал Роман Бабай, командир взвода НРК 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Не один год мы показываем, что мы умеем и мы это сделаем. Среди собратьев других разговоров и нет. Мы понимаем, что происходит, мы знаем, для чего мы здесь находимся и мы знаем, что должны делать. О таких глобальных вещах - думать или не думать. Мы лучше будем показывать и делать", - сказал военный.

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