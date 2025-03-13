Сейчас Украина не использует свой ВПК на 100%, считает Роман Бабай.

Россияне могут не остановиться на фронте под давлением переговоров. Но их могут остановить Силы обороны Украины. Такое мнение высказал Роман Бабай, командир взвода НРК 3-й отдельной штурмовой бригады в эфире на Radio NV.

"Не один год мы показываем, что мы умеем и мы это сделаем. Среди побратимов других разговоров и нет. Мы понимаем, что происходит, мы знаем, для чего мы здесь находимся и мы знаем, что должны делать. О таких глобальных вещах - думать или не думать. Мы лучше будем показывать и делать", - сказал Бабай.

Он также прокомментировал давление со стороны Соединенных штатов на Украину. В частности, приостановление передачи Киеву помощи от Вашингтона. По его словам, этот шаг может помочь Украине, заставив работать ВПК на полную мощность.

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"Я согласен со словами нашего командира. Что у нас уже было приостановление помощи. И оно нам дало толчок к развитию БПЛА. Мы тогда начали активно их использовать, развивать. И мы имеем результат. Поэтому остановка помощи - это вызов. Но в то же время это окно для того, чтобы мы наращивали свою мощь, украинское производство. На сегодня мы не на 100% его используем", - добавил Бабай.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне кремлевский диктатор Путин впервые отреагировал на предложение Украины и США приостановить боевые действия на 30 дней. Он сказал, что Россия не против приостановления боевых действий. Но это прекращение "должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса".

Тем временем в США допустили увеличение санкционного давления на Россию, если она не согласится пойти на мирные переговоры. По словам министра финансов США Скотта Бессента, Штаты готовы оказывать давление на обе стороны.

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