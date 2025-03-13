Сейчас оккупанты используют там малые пехотные группы.

В операционной зоне 37-й отдельной бригады морской пехоты на Кураховском направлении враг активизировал наступательные действия. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Денис Бобков, старший офицер отделения коммуникаций бригады.

"Но если говорить в общем, чуть больший отрезок времени. Например, в месяц. То активность наоборот уменьшилась. Месяц назад враг действовал значительно активнее, привлекалось больше людей, техники. Сейчас враг не прекращает попыток прощупать бреши в нашей обороне. Применяет малые пехотные группы. Иногда мы видим бронетехнику", - сказал Бобков.

Он предположил, что падение активности врага на этом направлении может быть связано с наступательными действиями Сил обороны Украины на других направлениях. В частности, в районе Торецка. Он также рассказал о резервах россиян в Донецкой области.

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"Из собственных наблюдений могут сказать, что у врага резервы или заканчиваются, или они их экономят. Возможно, жду пополнения этих резервов для осуществления более мощных атак", - добавил Бобков.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении российских оккупантов в Курской области. В частности районный центр Суджа почти полностью перешел под контроль оккупантов. В "серой зоне", по состоянию на 12 марта, оставалась только западная часть города.

Между тем журналисты Forbes отмечают, что российские оккупанты пока держат инициативу только в Курской области. Зато, по данным аналитика издания Дэвида Акса, Силам обороны удается успешно наступать на других участках фронта.

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