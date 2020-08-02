Перемирие на Донбассе: в штабе ООС назвали количество обстрелов со стороны оккупантов

С начала перемирия погибших и раненых среди украинских бойцов нет.

С начала объявления в районе проведения операции Объединенных сил полного и всеобъемлющего режима прекращения огня зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов со стороны оккупантов.

Читайте такжеВторжение РФ в Украину будет, но не осенью - главный разведчикОб этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции ОС по состоянию на 17:00 2 августа 2020 года.

«С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет», - сообщили в штабе.

Там также отметили, что «в течение уходящей недели было зафиксировано 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации». «Все они имели провокационный характер и имели единую цель - открытие украинскими воинами ответного огня, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы», - отмечается в сводке.

В штабе уточняют, что факты вооруженной провокации в течение недели зафиксированы вблизи населенных пунктов: Водяное, Пивденное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. Боевики в основном применяли стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегали и к провокациям, используя гранатометы. Украинские воины на провокации не реагировали, заявили в штабе.

В сводке отмечается, что в настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в ОБСЕ насчитали более 200 нарушений за время перемирия на Донбассе.

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