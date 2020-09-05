Подразделения Вооруженных сил Украины совместно со спасателями ГСЧС продолжают локализовать пожары вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево, Лопаскино, Красногоровка, Гладосово, Валуйское.

В районе проведения операции Объединенных сил сохраняется режим тишины.

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Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30.

«С начала текущих суток, 5 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере. Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника », - отмечается в сводке.

Также сообщается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают локализовать пожары на территории Луганской и Донецкой областей. Уже ликвидирован пожар вблизи Верхнеторецкого, локализован- - у Старомихайловки и Новгородского.

В районах населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево, Лопаскино, Красногоровка, Гладосово, Валуйское борьба с огненной стихией продолжается.

К тушению пожаров привлечено более 300 человек и 68 единиц инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ДСНС.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей, отметили в штабе.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени совершают единичные неприцельно выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

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Автор: Виктория Токарева