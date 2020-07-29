Контроль за перемирием на Донбассе со стороны боевиков зависит от РФ – Зеленский

По словам президента, украинские военные будут мощно отвечать в случае «серьезной атаки» на позиции Объединенных сил на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина соблюдает перемирие на Донбассе на 100% и делать все для его сохранения, а контроль за соблюдением установившегося режима прекращения огня со стороны боевиков зависит от РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на брифинге журналистам после посещения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

«Что касается устойчивого прекращения огня - это первый, и я бы назвал его главным, пункт в Минском процессе, это главный пункт не только во время заседаний «нормандской четверки», это просто главный пункт, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории и людей» , - подчеркнул он.

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«Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Они есть, они существуют, потому что это 410 километров контактной линии, и проконтролировать все очень сложно», - добавил Зеленский.

Также глава государства отметил, что украинские военные - «очень мощные, они - герои». «Если будет осуществляться какая-то серьезная атака, серьезные выстрелы, которые выходят за рамки того, о чем мы договорились, они будут очень мощно отвечать. Они об этом знают».

«Скоординировать все это очень сложно. Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы это видим. Сегодня мы это выполняем полностью, не в 99,9%, а 100-процентно. Я благодарен всем, кто действительно это делает и за это отвечает. Что касается той стороны - все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же все контролировать и смогут ли они, самое главное, соблюдать те договоренности, которые у нас были», - подчеркнул он.

Президент отметил, что «мы увидим, если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это будем чувствовать ... и все».

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

По данным штаба операции Объединенных сил, в первые сутки перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

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