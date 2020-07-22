ТКГ договорилась о новом перемирии на Донбассе: обстрелы должны прекратиться 27 июля

Сегодня переговорная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время сегодняшнего заседания в формате видеоконференции договорилась о новом режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, он должен наступить с 00:01 27 июля.

В ОП считают, что прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке Берлина и Парижа, а также политических советников и глав МИД стран "нормандского формата".

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"Сегодня на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержанные ОБСЕ. Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран – участниц "нормандского формата" и приверженность к выполнению Минских соглашений.

СММ ОБСЕ будет содействовать и поддерживать выполнение этих мероприятий, уверяют в Офисе президента.

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Там также подчеркнули, что полное прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.

Выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при таких условиях:

после всеобъемлющей деэскалации;

после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

выборы должны происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины;

выборы должны происходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

"В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было договорено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны", - добавили в ОП.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе сегодня трое военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов.

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