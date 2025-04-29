По словам Келлога, украинцы уже готовы к этому, а теперь очередь за россиянами.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и РФ заключили всеобъемлющее перемирие. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News.

"Трамп стремится к всеобъемлющему, как минимум 30-дневному перемирию между Украиной и РФ", - сказал он.

Келлог подчеркнул, что необходимо достичь хотя бы временного перемирия на море, в воздухе и на суше. Он отметил, что Украина и Россия затем могут продлить соглашение.

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"Мы видим, что украинцы к этому готовы. Теперь очередь за россиянами, за Путиным. У нас есть одна сторона, теперь нужна другая сторона. Думаю, мы близки к этому", - заверил спецпредставитель Трампа.

Путин объявил временное "перемирие" в войне - что известно

Ранее российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия победы в советско-германской войне. В Кремле сообщили, что с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет о временном прекращении боевых действий.

"В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ", - сказал Путин.

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