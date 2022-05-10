Родственники призывают военных к бунту.

Оккупанты жалуются близким на своих командиров, которые рискуют их жизнями, а те советуют им бунтовать.

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить на Харьковщине, рассказал отцу: "Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!". А вот он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…".

Возмущенный мужчина пожаловался на российскую пропаганду и предложил сыну "бунтовать".

"Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой…. Я сижу, этот маразм слушаю, у меня в голове это не укладывается. Плешивая скотина нам каждое утро по телевизору рассказывает про новое оружие, которое вся Украина как увидела - напугалась. Я бы просто харкал в этот телевизор. Если бы ему в рожу это прилетало, этой мерзости. Крыса никчемная бункерная", - говорит он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали придумывать собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Они насыпают песок в топливную систему танков, и после этого техника не заводится.

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