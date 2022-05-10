Российские оккупанты, отступая, бросают трупы своих солдат.

Российские оккупанты не забирают трупы своих солдат и офицеров, бросая их на поле боя.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что военные ВСУ в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах находят десятки брошенных тел российских солдат. Труппы захватчиков лежат на улицах, в домах и даже на свалках.

"При отступлении они не забирают тела своих солдат. Это еще раз свидетельствует об их морали, принципах и правилах ведения военных действий. Наверное, для них, чтобы не показывать правду, так проще", - выразил мнение Синегубов.

В Харьковской ОВА подчеркнули, что Украина готова отдать России тела их ликвидированных военных в соответствии с нормами международного права.

Как сообщал УНИАН, катарское издание Al Jazeera показало вагон-рефрижератор с телами уничтоженных в Украине российских военных.

Как утверждают журналисты, они получили эксклюзивный доступ к месту сбора тел россиян в боях в Киевской области, которых командование РФ покинуло на произвол судьбы.

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