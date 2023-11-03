По словам Згурца, война сейчас и год назад - разная, а потому надо адаптироваться к новым реалиям.

Военный эксперт Сергей Згурец высказался о статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного британскому изданию The Economist.

Он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" свое видение публикации Залужного. По его словам, "Железный генерал" призывает поднять технологические ставки в этой войне.

"Действительно, статья и интервью Залужного в издании The Economist являются концептуальными и важными, поскольку формируют понимание новой реальности. Сейчас мы переходим на новый уровень, когда нам нужна финансовая помощь, оружие, но в формате нового видения войны. То есть, исходя из технологических решений, которые могут быть реализованы в самой Украине и с помощью наших партнеров. Думаю, это новый призыв Залужного к тому, что надо поднять технологические ставки в этой войне", - пояснил Згурец.

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По словам эксперта, война сейчас и год назад - разная, а потому надо адаптироваться к новым реалиям.

"Когда в прошлом году, почти в это же время, Залужный дал интервью The Economist, он сказал что Украине нужно конкретно. Тогда это признавалось как необходимая составляющая для продвижения Украины в тех подходах, которые были в то время. Но за год ситуация изменилась. Также мы видим, что помощь поступала меньшими темпами, чем планировалось", - добавил Згурец.

Залужный заявил, что прорыва фронта не будет

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный сообщил, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, играющую на руку РФ.

Залужный добавил, что согласно первоначальному замыслу военного командования Украины, ВСУ должны во время прорыва российской обороны продвигаться со скоростью около 30 км в день. Ожидалось, что через четыре месяца наши защитники зайдут во временно оккупированный Крым. Еще в начале наступления ВСУ погрязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления.

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