Было договорено о тишине на море и о свободном судоходстве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отдельных договоренностях делегации США с представителями Украины, и американской стороны с представителями России по итогам встреч в Саудовской Аравии есть определенные различия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление президент сделал на брифинге. Глава государства сообщил, что по итогам встреч в Саудовской Аравии будет обнародовано два заявления. Одно – по результатам договоренностей между украинской и американской стороной, и отдельное заявление – результат встречи американской и российской делегаций. Эти два заявления имеют различия, потому что пятый пункт в них отличается.

"Прежде всего, о чем мы договорились – что может быть тишина на море и свободное судоходство", – акцентировал Зеленский.

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Также украинская делегация говорила отдельно с американской стороной о прекращении огня в контексте ударов по инфраструктуре.

"Мы этому уделили много времени. Имеется в виду, если это тишина на море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре. Посмотрим, как это будет выполняться", – отметил Зеленский.

Второй пункт договоренностей – не наносить удары по энергетической системе. Как Украины, так и России. Вместе с тем, украинская сторона отдельно передала американской перечень объектов, которые Киев считает "стратегическими объектами инфраструктуры".

По словам президента, Украина поднимала вопрос защиты гражданской инфраструктуры, но в заявлении этого не будет.

"Но мы об этом договорились. Американская сторона считает, что, в принципе, тишина в небе – да, по энергетике, это касается и другой гражданской инфраструктуры. Но, тем не менее, уже хороший результат, если не будут наноситься удары по энергетике. Это уже немало", – убежден Зеленский.

Третьим пунктом договоренностей он назвал контроль и мониторинг:

"Мы договорились с американской стороной, что можно привлекать кроме Америки третьи стороны. Это неплохо. Например, кого-то из Европы или Турцию. Можно по ситуации на море кого-то из Ближнего Востока".

В то же время, по предложению США, четвертый пункт договоренностей касается того, что все будут работать над тем, чтобы в результате иметь устойчивый мир.

"Еще раз мы говорим, что мы готовы быстро двигаться к безусловному прекращению огня. Далее к следующим шагам по устойчивому и справедливому миру", – сообщил Зеленский.

Пятый пункт договоренностей в заявлениях Украины с США, и США с Россией разный.

"Насколько нам известно, россияне подняли вопрос о помощи американской стороны россиянам по транспортировке их агропромышленного сектора, их агропродукции. То есть это вопрос портов, тарифов и тому подобное. Мы на это не пошли, чтобы это было в нашем общем документе. Считаем, что это ослабление позиций и ослабление санкций", – сказал Зеленский.

В то же время он сказал, что еще неизвестны детали этого пункта, потому что украинская сторона не присутствовала на встрече делегаций США и РФ.

"Этого не было в нашей повестке дня. Американская сторона это нарушила. Умеров со мной связывался. Я сказал, что это не является обсуждением безусловного прекращения огня", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, даже частичное прекращение огня в небе и на море не касается снятия тех или иных преград для россиян по агропродукции.

Кроме того, Украина настаивает на возвращении депортированных и похищенных детей, на обмене военнопленных и гражданских:

"Поэтому так и договорились: будет два заявления. В нашем заявлении пятый пункт – что Америка будет нам помогать с возвращением детей, военнопленных и гражданских пленных. А у россиян будет то, о чем они с ними договорились".

Чего ждать от перемирия на море и в энергетике

Как пояснил Зеленский, договоренности по энергетике касаются всего, что связано с ней.

"Мы не поражаем их энергетику. Они не поражают нашу энергетику. Я думаю, что будет миллион вопросов и деталей, но, на сегодня звучит так: каждая из сторон не применяет соответствующее оружие по энергетике обеих сторон", – подчеркнул президент.

Относительно тишины на море он добавил, что грузовое судоходство должно осуществляться. Должно быть свободное судоходство гражданских судов.

"Это первые шаги. И посмотрим, как это будет работать", – отметил Зеленский.

Как добавил глава государства, по словам американской стороны, тишина на море и свободное гражданское судоходство говорит о том, что нельзя наносить удары по инфраструктуре портов.

Ответственность за нарушение перемирия

Зеленский акцентировал, что в заявлении ничего не сказано о том, что будет, если будет нарушено это частичное перемирие.

"Если мы видим, что кто-то нарушает, мы считаем, что мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне с теми фактами и доказательствами, что российская сторона нарушила это", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что о действиях в случае нарушения режима тишины в заявлении ничего не сказано, потому что "американская сторона очень хотела, чтобы все это не сорвалось".

"Первые договоренности. Поэтому не хотели идти во многие детали", – сказал он.

При этом Зеленский не может сказать, будет ли разблокирован порт в Николаеве по итогам этих договоренностей.

Переговоры в Саудовской Аравии: другие заявления

Как известно, 23, 24 и 25 марта в Саудовской Аравии США проводили переговоры с Украиной и РФ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который входил в состав украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде, заявил, что "технические консультации" были сосредоточены "на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей".

В то же время в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты и Россия договорились "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

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