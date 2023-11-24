К россиянам не было доверия, и его нет, отметил глава фракции "Слуга народа".

Весной 2022 года российская сторона обещала закончить полномасштабную войну в Украине в том случае, если Киев согласится отказаться от вступления в НАТО.

Россияне "действительно до последнего надеялись, что они дожмут нас до подписания такого соглашения", рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время интервью журналистке "1+1" Наталье Мосийчук.

"Чтобы мы взяли нейтралитет - это было самое большое для них дело, они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то там, нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО... Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное там - косметические, политические приправки, типа денацификация...", - сказал политик.

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Нардеп также объяснил, почему украинская сторона не согласилась на соглашение.

"Ну, во-первых, для того, чтобы на этот пункт согласиться, надо менять Конституцию, - наш путь в НАТО записан в Конституции. Во-вторых, нет доверия и не было... к русским, что они это сделают - это можно только сделать, если есть гарантии безопасности. Ну мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом они бы зашли более подготовленные, потому что они пришли на самом деле неподготовленные...", - добавил Арахамия.

Полномасштабная война в Украине продолжается - новости, которые стоит знать:

Напомним, россияне совершили полномасштабное вторжение на украинскую землю рано утром 24 февраля 2022 года и получили достойный отпор. Потом начались мирные переговоры, во время которых РФ даже отказалась прекратить огонь.

Недавно российский диктатор Владимир Путин во время выступления на саммите "Большой двадцатки" утверждал, что российские власти "никогда не отказывались от мирных переговоров с Украиной". Кроме того, он цинично назвал события в нашем государстве "трагедией".

Власти Украины считают, что России мирные переговоры нужны только для того, чтобы подготовиться к новой агрессии. Президент Владимир Зеленский говорил, что современная РФ "не верит ни во что, кроме денег и силы".

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