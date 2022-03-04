РФ понимает, что достичь политических целей военным путем не удается.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал детали переговоров между Украиной и РФ.

Об этом шла речь во время телемарафона.

По словам Арестовича, россияне постепенно снижают требования.

"Они прекратили разговаривать о денацификации и так далее. И заговорили о... о внеблоковом статусе даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия", - сказал он.

В то же время он отметил, что это уменьшение требований показывает, что РФ понимает: достичь поставленных ими политических целей военным путем не удается.

Советник главы ОПУ напомнил о единственной договоренности, которой удалось достичь во время вчерашних переговоров.

"Возникла теоретическая договоренность, согласие сторон, относительно оказания гуманитарной помощи либо гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, городам, страдающим от русского нашествия", - сказал он и добавил, что эта договоренность будет поддержана международным сообществом.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у Росси такие запросы на переговорах с Украиной:

внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума;

признание Украиной ОРДЛО, которое Россия называет "ЛДНР", в административных рамках Донецкой и Луганской областей;

денацификация;

Крым, возвращения которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Переговоры с Россией после вторжения: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на белорусско-украинской границе прошли переговоры между представителями Украины и РФ относительно немедленного прекращения огня и отвода войск с территории Украины. Они длились шесть часов.

В Офисе президента Украины заявили, что первый раунд переговоров состоялся с целью нахождения точек соприкосновения, а второй должен состояться в ближайшее время.

1 марта президент Владимир Зеленский заявил, что "не чувствует конкретики" от первого раунда переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации. Также глава государства подчеркнул, что Россия должна перестать бомбить украинские города до того момента, как могут начаться содержательные переговоры по режиму прекращения огня.

3 марта состоялся второй раунд переговоров. Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров.

Единственное, стороны достигли взаимопонимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также доставки медикаментов и продуктов питания к местам жестоких боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится.

Третий раунд российско-украинских переговоров планируется провести в максимально короткие сроки