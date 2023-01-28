Некоторые страны-партнеры все еще отчасти опасаются, что "мировая архитектура в связи с войной полностью ломается".

Украина уже ведет переговоры с партнерами о возможности передачи штурмовой авиации и дальнобойных ракет.

Они ведутся в ускоренном режиме обсуждений, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДOM.

"Наши партнеры понимают, как развивается война. Они понимают, что штурмовая авиация для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они нам же дают, необходима обязательно. Точно так же для того, чтобы резко уменьшить ключевой инструмент российской армии - артиллерию, нам необходимы ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно", - подчеркнул Подоляк.

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По его словам, сейчас есть еще нюансы, которые касаются психологического статуса стран-партнеров. Некоторые из них еще отчасти опасаются, что "мировая архитектура в связи с войной полностью ломается".

"Впрочем, они пока не могут отказаться от своего некоторого консерватизма. Буквально за короткое время мы выйдем на такие инструменты - авиацию и ракеты", - подытожил Подоляк.

Передача ракет и истребителей Украине

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил уже известно, какой тип самолетов получит Украина, и какие сроки подготовки личного состава.

Сенаторы Линдси Грэм (республиканец), Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус (демократы), призвали США и союзников предоставить Украине истребители F-16 и МиГ-29, а также больше огневых средств дальнего действия, таких как ATACMS.

Politico сообщало, что во время визита в Белый дом президент Владимир Зеленский повторно должен был попросить предоставить Украине ракеты ATACMS.

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