В США считают, что даже с учетом достаточно серьезных потерь РФ по-прежнему обладает достаточными техническими возможностями для продолжения войны.

С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины российские войска постоянно несут серьезные потери в военной технике.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на источник в Минобороны США.

Как пишет издание, оккупационные российские войска потеряли:

около 1000 танков;

более 350 артиллерийских орудий;

около 30 истребителей-бомбардировщиков;

около 50 вертолетов.

Однако в США считают, что даже с учетом достаточно серьезных потерь РФ по-прежнему обладает достаточными техническими возможностями для продолжения войны.

"У россиян здесь действительно есть превосходство по количеству средств, которые они могут применить в этой борьбе, людей, техники и оружия, и мы просто должны учитывать это", — отметил источник в Пентагоне.

Потери россиян по состоянию на 26 мая:

Украинская армия приближает количество уничтоженных захватчиков к 30 тысячам. За прошедшие сутки вражеское войско уменьшилось на полторы сотни солдат.

Около тысячи рашистов взято в плен. За 91 день полномасштабного вторжения России число уничтоженных танков перевалило за 1300, а число разбитых боевых бронированных машин составило 3235.

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