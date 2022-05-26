С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины российские войска постоянно несут серьезные потери в военной технике.
Об этом сообщает СNN со ссылкой на источник в Минобороны США.
Как пишет издание, оккупационные российские войска потеряли:
- около 1000 танков;
- более 350 артиллерийских орудий;
- около 30 истребителей-бомбардировщиков;
- около 50 вертолетов.
Однако в США считают, что даже с учетом достаточно серьезных потерь РФ по-прежнему обладает достаточными техническими возможностями для продолжения войны.
"У россиян здесь действительно есть превосходство по количеству средств, которые они могут применить в этой борьбе, людей, техники и оружия, и мы просто должны учитывать это", — отметил источник в Пентагоне.
Потери россиян по состоянию на 26 мая:
Украинская армия приближает количество уничтоженных захватчиков к 30 тысячам. За прошедшие сутки вражеское войско уменьшилось на полторы сотни солдат.
Около тысячи рашистов взято в плен. За 91 день полномасштабного вторжения России число уничтоженных танков перевалило за 1300, а число разбитых боевых бронированных машин составило 3235.
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