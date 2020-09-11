Совместное инспектирование в районе Шумов так и не состоялось из-за новых требований России и подконтрольных ей боевиков.

Условием Украины для согласия на совместное патрулирование позиций ВСУ в районе Шумов на Донбассе было присутствие ОБСЕ.

Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает "РБК-Украина".

ОБСЕ, по его словам, согласилась предоставить своего представителя для единичной инспекции с РФ украинских позиций.

"Мы не возражаем (против совместного патрулирования, - УНИАН) при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ. В ОБСЕ с нами согласились и сказали, что такого представителя предоставят в рамках исключения, как единовременное действие, которое в будущем не будет повторяться", - пояснил Кравчук.

Он убежден, что к данному вопросу можно будет вернуться только после консультаций подгруппы ТКГ по безопасности.

"Впервые присутствовал господин Козак - советник Путина. Я был удивлен. Он очень энергично в формате ультиматума сказал, что Украина в конце концов должна решить, или она будет выполнять Минские договоренности, или нет", - рассказал Кравчук.

Он также отметил, что россияне обвинили Украину в том, что во время режима тишины ВСУ якобы вели инженерные укрепления на позициях. Кравчук добавил, что ОБСЕ версии РФ возражала.

Совместное инспектирование на Донбассе: что известно

5 сентября главарь боевиков "ДНР " Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8: 00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

Впрочем, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе Шумов, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В тот же день участок в районе Шумов был обстрелян террористами.

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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Автор: УНИАН