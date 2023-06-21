Размещение этих комплексов вдоль линии фронта будет неэффективным по нескольким причинам, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, почему зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T не ставят вдоль линии фронта, а оставляют для защиты Киева от российских ракет.

"Это и имиджевая защита. Столица - это символ государства. Здесь и иностранные миссии расположены, здесь есть военные объекты. И обратите внимание, что большинство ракет летит именно на столицу… Куда летели "Кинжалы" и "Калибры" пачками? Поэтому нет, столицу надо защищать", - заявил эксперт.

При этом он добавил, что размещение этих ЗРК вдоль линии фронта будет неэффективным по нескольким причинам.

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"Близость к линии фронта даст Российской Федерации возможность применения противорадиолокационных ракет. Такие ракеты у России есть… Чем ближе мы их разместим к линии фронта, тем выше вероятность того, что россияне ударят по этим комплексам. Да, комплекс может сам себя защитить, но против таких ракет довольно сложно. Они довольно малоразмерные, сверхзвуковые, - отметил Жданов. - Вытащить комплексы и поставить их вдоль линии фронта, это верх военного маразма будет. Мы их просто подставим под удар, и они не принесут нам никакой пользы на линии фронта".

Кроме того, он напомнил, что максимальная дальность поражения целей комплексами - 100 километров:

"Понимаете, какая должна быть плотность? Чтобы закрыть сплошную линию, надо поставить как минимум эти комплексы в два эшелона… Почему обломки сбитых ракет падают в Киеве? Потому что обеспечить кольцо Patriot вокруг города мы не можем".

Ни один Patriot не уничтожен - Зеленский

Напомним, недавно кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российские военные уничтожили пять комплексов Patriot вблизи Киева. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг это заявление:

"Кто бы там в России ни рассказывал, якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один Patriot не уничтожен".