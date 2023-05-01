Для них подготовили специальный "флешмоб".

На временно оккупированных территориях Херсонской области проводят так называемый флешмоб для местных коллаборантов.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, оккупационная администрация требует от них снять видео, на котором они демонстративно "отказываются" от гражданства Украины. Делается это для того, чтобы сплотить их перед контрнаступлением Вооруженных Сил Украины.

"Фактически оккупационная власть пытается "помаркировать" предателей. В то же время видео имеют и пропагандистскую цель, ведь призваны создать иллюзию тотальной поддержки оккупантов со стороны местного населения", - отмечают в центре.

Видео дня

Принудительная паспортизация украинцев

Как известно, российские захватчики на оккупированных территориях заставляют украинцев получать российское гражданство.

По данным городского головы Мелитополя Ивана Федорова, россияне хотят до осени паспортизировать 80% жителей временно оккупированных территорий Украины.

Недавно Путин подписал указ, разрешающий депортировать жителей захваченных территорий, которые откажутся получать российский паспорт.

Кроме того, в РФ принят закон, согласно которому людей, получивших гражданство, могут его лишить за "дискредитацию" армии и "призывы к экстремизму".

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