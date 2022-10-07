Оккупанты пытаются усилить и установить полный контроль над этими территориями в ответ.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий убежден, что партизанское движение и движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины будет только усиливаться.

Такое мнение он озвучил в программе "Орестократія".

"Есть закон Украины о сопротивлении, там сказано, что, где, как надо делать, кто руководит, кто координирует эти вопросы. Соответственно, есть и успех: мы реально понимаем, как организовать, как поддержать, как скоординировать все наши усилия, из-за этого партизанское движение есть и будет только усиливаться. Мы видим мощное движение в Крыму, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Работа заключается не только в уничтожении коллаборантов. Кстати, все списки всех коллаборационистов, которые организовывали, фальсифицировали так называемый референдум, вся информация есть, в том числе – благодаря нашим гражданам, которые проживают на оккупированных территориях, и с самого первого дня эта информация поступает в онлайн-режиме", – отметил он.

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Скибицкий отметил, что из-за этого оккупанты пытаются не просто держать линию фронта, а активно применять Росгвардию, подразделения ФСБ для того, чтобы усилить и установить полный контроль над этими территориями.

"Но движение сопротивления есть, оно действует. Каждый день можно увидеть его результаты, и патриоты свои задачи выполняют", – заверил представитель военной разведки Украины.

Движение сопротивления на оккупированных территориях Украины

Украинцы на территориях, которые захвачены россиянами, с первых дней оказывают сопротивление врагу. В Херсоне, Мелитополе, Купянске и других городах, долго находившихся или остающихся в оккупации, происходили как открытые акции протеста, так и "молчаливые".

До сих пор на захваченных территориях украинцы оставляют на улицах метки с надписью "Ї" и листовки с угрозами оккупантам.

В рамках возможностей украинцы пытаются уничтожать коллаборантов, взрывая их машины и помещения, и помогают уничтожать склады и места скопления оккупантов. В некоторых местах российские оккупанты бегут с поля боя и даже "сливают" информацию о своей армии украинским защитникам, потому что боятся партизан.

Атаки украинских защитников по российским объектам по указаниям жителей оккупированных территорий или появление на улице проукраинских листовок, граффити и тому подобное приводят к тому, что разъяренные россияне усиливают контроль и фильтрацию населения.

К примеру, в Запорожской области российские оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления.

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