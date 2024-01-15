Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется, отметили в ГУР Украины.

Во временно захваченном городе Мелитополь (Запорожская область) партизаны взорвали российских оккупантов вместе с техникой.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что 14 января 2024 года на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. "В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков УАЗ Patriot. Вместе с московским внедорожником поражены четверо оккупантов", - сказано в сообщении.

В ГУР Минобороны отмечают, что прилегающие к месту происшествия улицы перекрывали, было несколько автомобилей с медиками. "Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", - отмечают разведчики.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2023 года в Мелитополе движение сопротивления взорвало железнодорожный поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо.

По данным Центра национального сопротивления, на обратном пути этот поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику, однако благодаря героям подполья поезд свое движение завершил окончательно.

В результате взрыва были повреждены железная дорога и тепловоз с вагонами. Сам взрыв произошел в 8 утра прямо под носом российских ФСБшников. Позже стало известно, что оккупационная "администрация" пыталась скрыть факт диверсии, пока россияне без успеха ищут партизан. Были привлечены сотрудники ФСБ, предатели-полицаи, кинологи с собаками и даже эксперты криминальной лаборатории.

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