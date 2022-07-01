Главная задача P8 Poseidon – поиск и уничтожение надводных кораблей и подводных лодок.

Крайне интересное и довольно элегантное решение по обеспечению безопасности гражданских судов с украинским зерном, предложили в Великобритании. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что если РФ и Украина достигнут договоренностей о вывозе украинского зерна морем, то Британия может обеспечить их сопровождение самолетами Rivet Joint или P8 Poseidon.

Эти самолеты должны обеспечить патрулирование районов Черного моря и выполнять миссию по разведке и наблюдению за безопасностью. В то же время именно P8 Poseidon может иметь более сдерживающий фактор для РФ.

Выбор именно воздушного патруля, а не более ожидаемого морского конвоя связан с тем, что Турция сейчас блокирует проход всех военных кораблей через Босфор, включая корабли РФ, и Лондон не хочет просить Анкару снять этот запрет.

Возможности P8 Poseidon

P8 Poseidon – американский современный противолодочный самолет, который был введен в эксплуатацию в 2013 году. Он был предназначен для замены уже достаточно старых противолодочных самолетов P-3 Orion, разработанных еще в конце 50-х годов.

Поскольку главными требованиями к самолетам такого типа являются лишь три вещи: время в воздухе, способность вместить необходимое сенсорное оборудование и комфорт экипажа, было принято прагматичное решение - адаптировать гражданский самолет. И разработчик P8 Poseidon, американский Boeing, взял свой популярнейший лайнер 737 и адаптировал его под нужды военных. В частности, фактически, сделал дальность полета почти неограниченной благодаря установлению системы дозаправки в воздухе.

Визуально от пассажирского Boeing 737 военный P8 Poseidon отличается лишь немного удлиненным фюзеляжем, отсутствием иллюминаторов, законцовками крыльев и минимально видоизмененными двигателями. Внутренне – усиленный фюзеляж и вдвое более мощными электрогенераторами в мотогондоле двигателя. Большая энергетическая мощность связана с использованием на самолете целого набора сенсоров, необходимых ему для поиска надводных кораблей и подводных лодок.

Главный инструмент поиска кораблей противника - радар APY-10 от Raytheon. Его точные характеристики официально не разглашаются. По неподтвержденной информации считается, что максимальная дальность обнаружения целей – около 370 км. А разрешение позволяет APY-10 фиксировать цели с эффективной площадью рассеяния на уровне 1 кв. м. Для понимания, показатель для корабля класса эсминец – 10 000 кв. м, малого десантного катера – 50 кв. м, а истребителя четвертого поколения 3-12 кв. м.

Также на борту самолета установлен чувствительный сенсор радиоэлектронного излучения AN/ALQ-240, который ловит излучение средств связи и радаров на кораблях или на земле. Это средство радиотехнической разведки также позволяет точно определять координаты и классифицировать враждебные цели.

Как P8 Poseidon обнаруживает подлодки

Но самая главная задача P8 Poseidon – поиск подводных лодок, которые созданы именно для того, чтобы оставаться незамеченными. И для их поиска в P8 Poseidon работает целая система сенсоров.

В первую очередь он использует традиционные гидроакустические буи, которые он сбрасывает в районе поиска. Они фиксируют шумы подлодки, а система из нескольких таких буев уже позволяет получить ее достаточно точные координаты.

Еще один крайне интересный сенсор для поиска дизельных подлодок – датчик, который фиксирует выхлоп их двигателей в воздухе. Следует напомнить, что современные дизель-электрические субмарины плавают под водой с работающими двигателями внутреннего сгорания благодаря шноркелю.

А некоторые самолеты P8 Poseidon для ВМС США получили секретный радар AN/APS-154 с синтезированной апертурой, позволяющий обнаруживать цели на поверхности со сверхвысоким разрешением. Существует информация, что он фиксирует сверхслабый кильватерный след от идущей на глубине субмарины. А также может работать как станция радиоэлектронной борьбы для создания помех радарам противника.

Сочетание всех этих средств, а также большая высота полета самолета, привели к решению отказаться от традиционного сенсора магнитных аномалий, позволяющего фиксировать большие металлические объекты под водой.

Как P8 Poseidon уничтожает противника

Помимо возможности обнаруживать цели P8 Poseidon имеет все возможности для того, чтобы их и уничтожать. Для этого самолет может нести противокорабельные ракеты Harpoon или ее глобально модернизированную версию SLAM-ER.

Для уничтожения подлодок - глубинные бомбы или значительно более эффективные легкие торпеды Mk 54. Последняя имеет активную и пассивную акустическую головку самонаведения, скорость до 74 км/ч под водой и дальность хода до 9 км. Естественно ее запускают не как в кино о Второй мировой в полете над волнами, а просто сбрасывая с парашютом.

Или, благодаря системе HAAWC, она же известна как Longshot, на торпеду Mk 54 устанавливают комплект с крыльями и спутниковой навигацией, позволяющий торпеде планировать на дальность до 90 км, где она сбрасывается с парашютом, погружается и начинает поиск вражеской субмарины.

Конечно, все это делает P8 Poseidon далеко не дешевым самолетом. В частности, для Великобритании девять этих машин, вместе со всеми дополнительными услугами, обошлись в 3,87 млрд долларов в соответствии с контрактом за 2016 год. То есть цена одного P8 Poseidon для иностранных заказчиков составляет 430 млн. долларов за один самолет. В то же время существует дискуссия, заказал ли Лондон эти самолеты с радаром AN/APS-154, по крайней мере, ни на каких фото он замечен не был.

Самолет P8 Poseidon - характеристики