Он отметил ответственность россиян за сознательно созданную гуманитарную катастрофу в украинских городах.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ответственность за военные преступления для российских военных неизбежна.

Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Ответственность за военные преступления для российских военных неизбежна. Ответственность за сознательно созданную гуманитарную катастрофу в украинских городах неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Гостомеле, Ирпене. Во всех наших городах", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что все партнеры Украины проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в Херсонской и Запорожской областях, во временно оккупированных районах.

"За это будет ответ. Обязательно. За сорванные гуманитарные коридоры. Обязательно", - подчеркнул Зеленский.

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