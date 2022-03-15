Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ответственность за военные преступления для российских военных неизбежна.
Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.
"Ответственность за военные преступления для российских военных неизбежна. Ответственность за сознательно созданную гуманитарную катастрофу в украинских городах неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Гостомеле, Ирпене. Во всех наших городах", - подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что все партнеры Украины проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в Херсонской и Запорожской областях, во временно оккупированных районах.
"За это будет ответ. Обязательно. За сорванные гуманитарные коридоры. Обязательно", - подчеркнул Зеленский.