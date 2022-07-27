Ответ на действия, направленные против украинского суверенитета, не заставит себя ждать.

Соединенные Штаты заявили, что знают о следующем шаге России в войне против Украины. Он заключается в аннексии оккупированных территорий.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

В дипведомстве предупреждают, что Россию будет ждать быстрый и строгий ответ США и союзников за действия, направленные против суверенитета Украины.

"Нам известен следующий шаг России. Россия закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины. Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики ISW сообщили, что поддерживаемое Россией "руководство" продолжает объявлять сроки захвата новых украинских территорий, поддерживая подготовку к референдуму о присоединении оккупированных территорий к РФ.

По данным ISW, Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны для развертывания в Украине. А в украинской разведке раскрывают планы Кремля по аннексии оккупированных территорий с помощью фальсифицированных референдумов.

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