Батальонно-тактические группы россияне частично вывели на восстановление боеспособности, отметил Олег Жданов.

После отступления от Харькова российские войска пытаются закрепиться на тех рубежах, сидят в обороне, но вперед даже не думают продвигаться.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в колонке для НВ.

"Отступление российских войск от Харькова – это результат контрнаступления ВСУ на отдельном направлении. Используя слабость противника, мы частично освободили нашу территорию и почти вышли на государственную границу Украины. Это полная заслуга ВСУ, этакая, я бы сказал, проба пера – каким может быть контрнаступление – и собственные возможности проверили, и ситуацию на фронте в направлении выровняли в нашу пользу", – прокомментировал он.

По его информации, батальонно-тактические группы россияне частично вывели на восстановление боеспособности:

"Мы их достаточно сильно покрошили, частично их перебросили на Луганское направление", – заявил Жданов.

"Затем, напоследок, когда мы уже стали приближаться к границе, они были вынуждены вернуться обратно, чтобы остановить наше наступление. Вот такая ситуация. Пока они пытаются закрепиться на тех рубежах, сидят в обороне, но вперед даже не думают продвигаться", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, как тероборона Харькова вытеснила оккупантов и вышла к госгранице.

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