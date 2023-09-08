В начале сентября 2023 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" насчет отсрочки от призыва студентов, ученых и работников сферы образования.

Основные изменения касаются именно обучающихся. Законотворцы предлагают изложить абзацы 3 и 4 части 2 статьи 23 Закона в следующей редакции: "призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования".

Что же изменится, если этот законопроект будет принят?

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1) Уровни образования.

Часть 2 статьи 10 Закона Украины "Об образовании" устанавливает уровни образования. Для того, чтобы иметь право на отсрочку необходимо получать один из этих уровней высшего образования:

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий).

При этом, вы будете иметь право на отсрочку, если будете получать образование более высокого уровня, чем было у вас до того. Например, если мужчина имеет степень бакалавра и поступает на степень магистра, он будет подпадать под действие закона и будет иметь право на отсрочку. Если же мужчина имеет уже диплом магистра и хочет получить бакалаврское образование, права на отсрочку у него не будет.

Последовательность получения уровней образования в порядке от низшего к высшему также указана в статье 10 Закона Украины "Об образовании".

2) Возраст соискателя образования.

Право на отсрочку будет иметь тот студент, у кого обучение было начато не позднее года достижения им 30-летнего возраста. Например, если вам исполнилось 30 лет в январе 2023 года, и вы поступили на учебу в сентябре 2023 года, вы имеете право на отсрочку. 2023 год в этом случае является годом достижения 30-летнего возраста, а обучение начато не позднее 2023 года.

Непонятным остается вопрос, почему именно 30 лет выбрано как "предельный" возраст, при котором человек вообще может претендовать на отсрочку по этим основаниям.

3) Ассистентов-стажеров и аспирантов убрали из текста абзацев 3 части 2 статьи 23 Закона. Однако паниковать рано. Аспирант и ассистент-стажер являются соискателями высшего образования в соответствии с Законом Украины "О высшем образовании". Следовательно, эти лица будут иметь право на отсрочку, при условии соблюдения вышеуказанных критериев насчет уровня образования и возраста.

Что же касается научных и научно-педагогических работников, то единственные изменения, которые предлагаются для них, - это добавить еще одну категорию лиц, имеющих право на отсрочку - научных и научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования. Остальная норма остается без изменений.

Непонятным остается вопрос, почему именно 30 лет выбрано как "предельный" возраст...

Стоит заметить, что эта категория лиц имела права на отсрочку в редакции статьи до апреля 2022 года. Тогда Законом Украины от 14 апреля 2022 г. №2196-ІХ были внесены изменения, согласно которым педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования потеряли право отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. По сути, сейчас предлагается восстановить предыдущую редакцию абзаца 3 части 2 статьи 23 Закона, которая существовала до 14 апреля 2022 года.

Целью этих изменений указывается сохранение педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования среди лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, значительная часть которых является гарантами выполнения образовательно-профессиональных программ.

Авторы законопроекта отмечают, что такие явления как практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирование учебных групп студентами разных возрастных поколений, непоследовательность получения различных уровней образования - негативно влияют на уровень национальной безопасности и обороны Украины, а также компрометируют систему образования в Украине перед украинцами и международными партнерами.

Но напомню, что изменения, о которых идет речь, вступают в силу только в случае их принятия Верховной Радой в этой редакции и подписания закона президентом. Сейчас это только зарегистрированный законопроект. А его конечный текст, за который будут голосовать депутаты в сессионном зале, еще может быть изменен.

Юрий Бабенко, СЕО, адвокат, руководитель практики разрешения гражданских споров Адвокатского объединения Mitrax