Поражено немало российской техники, в том числе 14 танков и 13 ББМ.

Продолжается война в Украине, и общие боевые потери врага среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 638 тысяч 140 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 130 российских оккупантов. Кроме того, "минусована" техника россиян и отражено воздушное нападение.

Также поражено немало техники противника - потери РФ на 19 сентября 2024 года таковы:

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танков - 8 тыс. 705 (+14 единиц за сутки);

боевых бронированных машин - 17 тыс. 93 (+13);

артиллерийских систем - 18 тыс. 177 (+23);

РСЗО - 1 тыс. 189 (+1);

средств ПВО - 947 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 тыс. 417 (+63);

крылатых ракет - 2 тыс. 592 (+0);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 24 тыс. 839 (+55).

Еще российские захватчики потеряли всего 3 тыс. 109 единиц специальной техники.

В то же время, по данным Генштаба, в ночь на 19 сентября радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 46-ти средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также 42 ударными БПЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ).

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БПЛА. Также на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях", - говорится в сообщении Генштаба.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью 18 сентября дроны Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области.

На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У", УАБы и артиллерийские боеприпасы.

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