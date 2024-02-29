В Эстонии предложили обсудить подобное решение за закрытыми дверями.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Запада должны рассматривать все возможности оказания помощи Украине, включая отправку войск. По ее мнению, готовность к такому шагу была бы сигналом для президента РФ Владимира Путина.

"Все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну... Я думаю, что это (отправка войск, - УНИАН) также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем ничего"", - заявила она в подкасте Politico.

По словам Каллас, такие решения должны быть обсуждены "за закрытыми дверями". В то же время сейчас, добавляет премьер, союзники Украины должны сосредоточиться на других важных вопросах, например, закупке артиллерийских боеприпасов, в частности за пределами Европы.

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Отправка войск союзников в Украину

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал идею отправки войск в Украину.

Большинство стран Европы сразу отвергли эту идею и заверили в отсутствии планов помогать Украине своими войсками. Однако были и те, кто не воспринял это предложение так категорично.

"На полях сражений Украины решается судьба Европы. Такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоящая за вчерашней встречей в Париже, достойна внимания", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как писал Politico, заявление Макрона свидетельствует о его намерении взять на себя лидерство в Западном мире и возглавить коалицию стран, поддерживающих Украину. Однако внутриполитическая ситуация в самой Франции может стать ему помехой.

Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь объяснил, что страна может отправить своих солдат в Украину для "защиты определенного количества границ".

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