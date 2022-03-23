Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова, поскольку граждане РФ, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года, срочно продают недвижимость, выводят с полуострова бизнес и активы.

Подтверждена информация о подготовке блокирования силами Росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что формальная причина таких действий – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".

"Таким образом путинская власть пытается отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова. В течение последних недель, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. При этом, в первых рядах "беглецов" – члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, меняют регистрацию места жительства, выводят с полуострова бизнес и активы", - информирует украинская разведка.

Как сообщается, ограничивая возможность выезда из Крыма, Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, которые сейчас незаконно находятся на полуострове и начинают понимать шаткость своего правового статуса.

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