Украинские нацгвардейцы метко ударили по танку оккупанта: технику уничтожили, а экипаж ликвидировали.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Воины совершили молниеносную атаку на в момент, когда оккупанты собирались отправляться на задание.
"Бригада быстрого реагирования НГУ делает смерть врагам. Российские захватчики планировали отправиться на задание, вместо этого отправились в ад. Бригада быстрого реагирования продолжает работать и творить добро. Все будет Украина!" - сообщили в МВД.
На кадрах видно, как трое оккупантов в захваченном оккупантами селе идут по двору одного из домов. Затем они направились к танку, стоявшему у ворот.
Только оккупанты вышли за ворота - по ним и ударили украинские защитники.
Ранее в Минобороны показали, как выглядят украинские "Грады", которые защищают нашу землю.