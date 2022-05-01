Воины совершили атаку, когда экипаж оккупантов собирался на задание.

Украинские нацгвардейцы метко ударили по танку оккупанта: технику уничтожили, а экипаж ликвидировали.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Воины совершили молниеносную атаку на в момент, когда оккупанты собирались отправляться на задание.

"Бригада быстрого реагирования НГУ делает смерть врагам. Российские захватчики планировали отправиться на задание, вместо этого отправились в ад. Бригада быстрого реагирования продолжает работать и творить добро. Все будет Украина!" - сообщили в МВД.

На кадрах видно, как трое оккупантов в захваченном оккупантами селе идут по двору одного из домов. Затем они направились к танку, стоявшему у ворот.

Только оккупанты вышли за ворота - по ним и ударили украинские защитники.

Ранее в Минобороны показали, как выглядят украинские "Грады", которые защищают нашу землю.

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