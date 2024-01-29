Петр Черник убежден, что Украине необходимо получить новые самолеты и дальнобойные ракеты.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что Украине легче вернуть Крым, чем Донбасс. Он отметил, что Украина должна получить "много" дальнобойного оружия.

"Надо подводнить Крымский мост. Если это происходит – мы сможем достичь этой стратегической цели. Кроме того, нужно закрыть воздушное пространство над полуостровом и сбивать все, что туда движется: Ил-76 или А-164. и топить все большие десантные корабли. Это вполне возможно с F-16, есть хорошие ракеты с дальностью до 900 км. То есть самолет даже не будет заходить в зону риска сбития противником", – сказал эксперт в эфире телемарафона.

Впрочем, по словам эксперта, для реализации этого плана, Украина должна получить "много" такого оружия. По мнению Черника, США ее достаточно, чтобы решить вопрос с Крымом.

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"Но, к большому сожалению, там есть очень много политики и страхов, которые администрация президента Байдена боится пересекать в части ядерного блефа, которым Путин пугает весь мир. Что касается артиллерийских снарядов, то хочу напомнить, что РФ остается лидером по их производству – это, примерно, 125-130 тысяч в месяц. США только осенью вышли на производство 50 тысяч в год", – объясняет Черник.

Российско-украинская война продолжается: что важно знать

За прошедшие сутки, 28 января, украинская авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Кроме того, силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Только на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожено 567 российских оккупантов и 37 единиц их техники. Также, на этом направлении за прошедшие сутки нейтрализовано или уничтожено 207 вражеских БпЛА различных типов.

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