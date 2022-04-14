Перед освобождением Дмитровки здесь произошел большой бой между украинскими военными и российскими оккупантами.

Возле села Дмитровка (Киевская область) до сих пор можно увидеть остатки уничтоженной колонны бронетехники российской армии.

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Отметим, село Дмитровка (Бучанский район) в марте 2022 года находилось под оккупацией российских войск, после изгнания которых на Житомирской трассе было обнаружено большое количество убитых мирных жителей.

Председатель Дмитровской общины Тарас Дидыч ранее рассказал, что оккупанты намеренно обстреливали гражданских, пытающихся спастись из охваченных боевыми действиями регионов.

"Были и факты удивительного выживания. Наш житель Дмитровки ехал, БПМ расстрелял его машину, при чем стреляли и ждали, чтобы машина загорелась... он сумел выползти из нее, добраться до амбулатории... вынули пулю, и он после того через три дня приехал на работу, работал на экскаваторе, восстанавливал водоснабжение в селе", – рассказал он.

Перед освобождением Дмитровки здесь произошел большой бой между украинскими военными и российскими оккупантами, подробности которого ранее рассказал командир группы спецподразделения ГУР МО с позывным "Титан".

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