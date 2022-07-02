На острове Змеином, жилые сооружения которого образуют поселок Белое Измаильского района Одесской области, украинские защитники дополнительно уничтожили партию техники российских оккупантов.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.
В частности, речь идет о реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Град", еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", три единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерну и район укрытие других машин.
"Вражеский дух на острове отсутствует. Царит Дух Змеебаевки. Спасибо, ВСУ!" - подчеркнул глава ОВА.
Остров Змеиный: ВСУ выгнали российских оккупантов
Как ранее сообщал УНИАН, ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.
Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над этой частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, поскольку оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.
По словам военно-политического обозревателя Алексея Коваленко, на сегодня ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.
В Генштабе заявили, что ВСУ намерены дислоцировать на острове свои силы.