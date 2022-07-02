Известно, что 30 июня, украинские войска выгнали российских оккупантов с острова в Черном море.

На острове Змеином, жилые сооружения которого образуют поселок Белое Измаильского района Одесской области, украинские защитники дополнительно уничтожили партию техники российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

В частности, речь идет о реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Град", еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", три единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерну и район укрытие других машин.

"Вражеский дух на острове отсутствует. Царит Дух Змеебаевки. Спасибо, ВСУ!" - подчеркнул глава ОВА.

Остров Змеиный: ВСУ выгнали российских оккупантов

Как ранее сообщал УНИАН, ночью украинские войска нанесли удар по Змеиному, после чего российские оккупанты покинули остров.

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами привело к потере контроля России над этой частью Черного моря. Это стало огромной победой ВСУ, поскольку оккупационные войска хотели использовать остров как оружие против Украины.

По словам военно-политического обозревателя Алексея Коваленко, на сегодня ВСУ завершили первый этап деблокады Черного моря, и создали условия, когда российскому военному флоту опасно находится в Черном море на расстоянии до 200 км от линии берега Украины.

В Генштабе заявили, что ВСУ намерены дислоцировать на острове свои силы.

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