Российский диктатор Владимир Путин, рассказывая во время своей "прямой линии" о том, что россиянам хочется "движухи", в очередной раз похвастался межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". В частности заявил, что это "современное, очень новое оружие" и предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль XXI века" для доказательства мощности ракеты: сосредоточить в Киеве все силы ПВО и ПРО и запустить по столице Украины "Орешник", чтобы увидеть, что из этого получится. При этом он похвастался, что дальность "Орешника" составляет до 5,5 тысячи километров, и новые противоракетные комплексы, расположенные в Польше, не перехватят эту ракету в воздухе.

Слушая это, трудно не согласиться с мнением о психическом состоянии Владимира Путина.

Однако эта излишняя была призвана реализовать одновременно несколько целей - запугивание и Украины, и Европы (прежде всего тех территорий, которые попадают под радиус действия этой ракеты) накануне возможных переговоров, поднятие ставок. А, учитывая то, что "Орешник" может нести ядерное оружие, это укладывается даже в контекст ядерного шантажа.

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Напомню, что Путин изначально подчеркивал, что "аналогов нет", и, соответственно, нет таких систем, которые могут сбивать эти типы ракет. Хотя мы этого и не проверяли. Удар "Орешником" по Днепру, в котором, как известно из открытых источников, нет Patriot, не давал такой возможности. Однако до этой атаки у нас были удачные сбития тех самых якобы сверхзвуковых ракет - по "Кинжалам" почти стопроцентная эффективность.

Также стоит понимать, что Путин обычно ссылается на то, что США вышли из договора о ракетах малой и средней дальности, и вот - россияне уже имеют так называемый ответ на это.

Вторая цель такого заявления имеет внутренний эффект. Ведь, если отследить информационное пространство, это заявление Путина вызвало (как обычно происходит на подсознательном уровне) гордость за достижения государства. Причем даже тех россиян, которые якобы позиционируют себя как оппозиция. Я лично видел такие комментарии в соцсетях от российских политических эмигрантов.

Какой может быть реакция на все это наших западных партнеров? Со стороны европейских лидеров, конечно, возможны реакции. Зато со стороны Трампа и членов его администрации - вряд ли. Во-первых, потому что он еще не вступил в полномочия президента США. Во-вторых, резких заявлений или осуждения не будет по крайней мере до того момента, пока американцы не поймут, есть ли успешные перспективы переговоров или нет. Как говорил сам Трамп: если он хочет положительных результатов переговоров, то не делает заявлений, которые могут помешать результатам этих переговоров.

Относительно того, усилят ли партнеры помощь Украине после очередных угроз Путина... Президент Владимир Зеленский в Брюсселе уже заявлял, что западные партнеры якобы должны предоставить нам 19 систем противовоздушной обороны. И хорошо было бы, чтобы они нам передали уже то, что пообещали ранее.

Максим Яли, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности