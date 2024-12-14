Народный праздник 14 декабря известен под названиями Филимонов день, Калинники, Наумов день, Наум Пророк.

14 декабря издавна считается удачным для учебы и изучения новых навыков. Однако в целом эта дата несчастливая и имеет много запретов. Узнайте, какой сегодня праздник наступает в Украине и какие есть приметы на счастье.

Что отмечаем 14 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие вспоминают мучеников Калинника, Филимона и Аполлония. По старому календарю чтят пророка Наума и праведного Филарета Милостивого. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 14 декабря отмечают христиане.

Сегодняшний день в народе считается хорошим для учебы, обучения новым навыкам, творчества и любой интеллектуальной работы. Это хорошая возможность приобрести полезные привычки.

Видео дня

14 декабря есть примета на удачу в учебе. Чтобы задание прошло удачно, его нужно выполнить ранним утром на голодный желудок. Это касается любых умственных усилий - экзаменов, собеседований, аттестации.

В целом праздник сегодня, по приметам, является опасным из-за высокого риска заболеть. Нежелательно делать важные дела и начинать долгосрочные проекты. Также наши предки старались не открывать надолго окна и двери, чтобы не впустить нечисть в дом.

14 декабря - удачная дата для уборки, ремонта, починки сломанных вещей.

Кто родился 14 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня эрудированные, общительные, активные. Имеют много друзей и увлечений, не могут долго сидеть без дела. С ними очень интересно общаться. Они гордые и строгие, с повышенным чувством справедливости.

Что нельзя делать 14 декабря

В праздник 14 декабря не стоит делать дорогие покупки и принимать важные финансовые решения, иначе рискуете оказаться в долгах.

Нельзя ходить в грязной и порванной одежде, а также ложиться спать не помывшись.

Запрещено пить алкоголь сегодня - будут проблемы с желудком.

Не загадывайте желания вслух и не рассказывайте другим о своих планах.

Неудачный день для путешествий и походов в дикие места.

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