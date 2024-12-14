Сбивали БПЛА в 11 областях.

В ночь на 14 декабря Россия атаковала Украину 132 беспилотниками, 58 из них сбили, еще 72 – не достигли целей и локационно утрачены, два БПЛА вернулись в РФ. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ Украины.

Сообщается, что атака производилась с помощью ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Сбивали БПЛА в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Новость дополняется…