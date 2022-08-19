Они не ставят под угрозу территориальную целостность страны-агрессора.

Военные объекты в российском Белгороде являются законными целями для украинской армии.

Об этом заявил представитель западной разведки, пишет в Twitter журналистка ITN Эмма Барроуз.

Так он прокомментировал недавние взрывы на территории России и оккупированного Крыма.

"Думаю, мы можем предположить атаки украинцев в тылу врага. Такие цели, как Белгород, являются законными целями, которые не ставят под угрозу территориальную целостность России", - отметил он.

Неназванный чиновник подчеркнул, что украинские атаки в тылу армии РФ оказывают "значительное психологическое воздействие на российское руководство".

"Я не вижу уменьшения (взрывов и атак в тылу - УНИАН). Думаю, мы наблюдаем всплеск этих событий", - отметил он.

Также он объяснил атаки "сочетанием невероятно храбрых людей и новых возможностей".

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Белгородской области начал детонировать склад с боеприпасами армии РФ.

Кроме того, в оккупированном Крыму прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек в Севастополе. Также раздавались взрывы в Керчи.

Еще ранее вечером 18 августа в Белгородской области начал детонировать склад с боеприпасами российских оккупантов.

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