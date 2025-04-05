Местные публикуют в сети пролеты дронов.

В ночь на 5 апреля город Саранск, что в Республике Мордовия, атаковали беспилотные летательные аппараты. Местные жители жалуются на взрывы.

Около 02:20 россияне начали писать в соцсетях о громких звуках, которые слышны в разных частях города. Другие жаловались на вспышки в небе. Впоследствии они начали публиковать фото и видео пролета беспилотников и серьезного пожара в одном из зданий.

По данным Telegram-канала Exilenova+, удар был нанесен по территории, которая принадлежит акционерному обществу "Оптиковолоконные Системы". Это российская компания, специализирующаяся на производстве оптического волокна. В их социальных сетях отмечается, что это первый такой завод в России.

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Дроны на оптоволокне

Как известно, использование БПЛА на оптоволоконных каналах связи в условиях войны в Украине приобретает все большее значение. Известно, что и украинская армия, и захватнические войска РФ уже применяют оптоволоконные дроны.

Оптоволоконные каналы имеют существенное преимущество в том, что они устойчивы к воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Это обеспечивает непрерывную связь между беспилотным летательным аппаратом и его оператором.

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