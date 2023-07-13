Фейгин отметил, что Вашингтон, Германия и ряд других европейских стран должны решиться, что им придётся участвовать в войне.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что Владимиру Путину дали срок в один год для окончания войны с Украиной, иначе потом он будет иметь дело со всем Западом.

"Война продолжается и предлог для неприёма Украины - это то, что таким образом НАТО втянется в войну, чего оно не хочет. Не хочет этого Вашингтон и Германия уж точно, я думаю, что и другие страны тоже. Потому что им воевать тогда, а предлог такой весомый, но тем не менее вопрос стоит как надо обозначить дату. Потому что, если сказать, "знаете что вот Москва, вы конечно там может что угодно делать, но вот у вас есть срок год". Вот 1 января 2025 года Украина принимается в НАТО, и что там будет, как вы, на какой стадии войны будете, какие вы - никого не волнует, вот мы даем вам срок закончить эту войну". Да ну понятно там полтора года и все, а дальше уже будем воевать все вместе", - сказал он в эфире.

Фейгин считает, что для Москвы это будет "красная линия" и ей придётся решать, а действительно стоит ли вступать в настоящую войну с альянсом в 31 страну с перспективой того, что "от тебя вообще мокрое место не останется".

"Как они справятся с армией, которая насчитывает в три раза больше, чем есть вообще всё что есть у России. Не говоря об вооружейнии, даже сравнивать нельзя. Ну если переводить в разряд термоядерной войны и готовности обмениваться такими ударами, но это же тоже решение определенное, если население России готово сдохнуть за Путина", - заявил правозащитник.

Он отметил, что Вашингтон, Германия и ряд других европейских стран должны решиться, что им придётся участвовать в войне. И если они на это решатся, то они примут это решение и Украина будет приглашена в НАТО.

Саммит НАТО - итоги

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин не сомневается, что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Российской Федерацией.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не способна выдержать многолетнюю войну с Украиной, и со временем Кремлю придется свернуть агрессию.

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