У Зеленского возмутились планами Венгрии нарастить торговлю со страной-агрессором.

Энергетические соглашения между Венгрией и Россией являются одним из источников финансирования российской войны против Украины, Европейскому Союзу следует заблокировать их. Об этом заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко в комментарии Politico.

Он отметил, что подобные договоренности, как те что заключила с Россией Венгрия, фактически спонсируют российскую агрессию и военные преступления россиян.

"Если вы видели видео, где россияне отрезают голову украинскому солдату – венгры платят за нож. Надо быть полностью слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у россиян, вы даете им больше возможностей для эскалации войны", – подчеркнул Устенко.

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Советник украинского президента призвал руководство Европейского Союза "оказать все возможное давление" на Будапешт, чтобы Россия не получила от Венгрии деньги за энергоносители.

"Венгрия получает финансовую поддержку от Брюсселя, поэтому это отличный инструмент, который может быть использован немедленно", – считает Устенко.

Венгрия заключила новую сделку с Россией

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе своей поездки в Москву подписал соглашение о наращивании поставок газа из России. Также были достигнуты новые договоренности в рамках ранее заключенного контракта касательно венгерской АЭС "Пакш".

Примечательно, что руководство США тоже обеспокоено стремлением Будапешта установить более тесные отношения с Москвой. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман прямо заявил, что Венгрия подпитывает российскую военную машину.

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