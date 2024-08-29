Он отметил, что первоочередной целью является создание плацдарма на российской стороне.

Американский генерал в отставке, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес назвал украинскую операцию в Курской области РФ контрнаступлением, а не "вторжением", поскольку это звучит абсолютно неадекватно.

В комментарии РБК-Украина он сказал, что по его мнению есть три цели этого контрнаступления. Он отметил, что первоочередной целью является создание плацдарма на российской стороне. В рамках этой цели ВСУ заберут большую часть территории, где находятся вражеские беспилотники и ракеты, запускаемые по Украине; также это будет угрожать/нарушать российскую нефтегазовую/атомную энергетику и инфраструктуру в Курской области; позволит ВСУ переместить оружие большой дальности ближе к России, чтобы наносить удары по аэродромам, НПЗ и транспортной инфраструктуре, несмотря на ограничения США, Великобритании и Германии.

Целью номер два Ходжес назвал изменение динамики войны. Это разрушает миф о тупике и неизбежности победы РФ, показывает уязвимости оккупантов с точки зрения командования и контроля, логистики и преимущества беспилотников. "Нам еще нужно будет узнать, как ВСУ создали возможности борьбы с беспилотниками, которые ослабляют российскую разведку", - прокомментировал военный.

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Третьей целью Ходжес назвал оттягивание российских сил с других направлений фронта в Украине для борьбы с Курским плацдармом.

Ситуация в Курской области

Продвижение украинских войск в Курской области замедлилось. ВСУ пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно взяли под контроль, сообщил Институт изучения войны.

Операция ВСУ в Курской области должна показать западным партнерам необходимость увеличить поставки ВСУ для сдерживания наступления россиян в Донецкой области, заявил ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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