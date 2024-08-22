По словам Рябых, в котле на Курщине могут оказаться до 3 тысяч российских военных.

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что операция в Курской области изменила стратегическую инициативу в пользу ВСУ.

По его мнению, закрытие котла, который ограничен со всех сторон преградами для российских войск, действующих в этом районе, является важным стратегическим достижением.

"В частности, с запада и севера этот район ограничивает река Сейм, с востока - украинские подразделения, продвигающиеся по территории Курщины с основным вектором на Рыльск. Контроль ВСУ над населенным пунктом Краснооктябрьское перекрывает российским войскам возможность продвигаться по этому направлению. С юга оборону держат украинские пограничники", - заявил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Видео дня

По его словам, в котле на Курщине могут оказаться до 3 тысяч российских военных.

"Дополнительная территория общей площадью 700 квадратных километров, с линейными размерами 40 километров с востока на запад и 20 километров с юга на север, уже контролируется, по крайней мере дистанционно, Силами обороны Украины. Это создает дополнительные возможности для дальнейшего продвижения и реализации стратегических задач, которые сейчас выполняют ВСУ на Курщине", - сказал Рябых.

Аналитик добавил, что операция ВСУ в Курской области развивается успешно.

"Операция уже принесла много положительных результатов: от изменения стратегической инициативы в пользу Сил обороны Украины и навязывания врагу собственных условий, до захвата большого количества пленных оккупантов, которые пополняют обменный фонд, и развенчания мифов российской пропаганды", - добавил он.

Операция ВСУ в Курской области

Появилось видеоподтверждениеуничтожения двух мостов в Курской области Российской Федерации.

Соответствующее видео обнародовал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. "Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", - отметил Олещук.

Он пояснил, что на обнародованном им видео наблюдается результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа 2024 года.

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